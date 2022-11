40 Jahre "Thriller": Ein Meilenstein des Pop erhält neue Facetten

Michael Jacksons "Thriller", meistverkauftes Album aller Zeiten, wird heute 40 Jahre alt. Eine Jubiläumsedition führt zu den Wurzeln der Hits.

"More kickin' stuff on the phones", insistiert der Mann am Mikrofon: "I need it". Währenddessen kommt jene markante Bassfigur ins Rollen, die Menschen mehrerer Generationen unweigerlich auf die Tanzfläche treiben wird. Fast zaghaft setzt Michael Jacksons Stimme ein, sucht Worte und Gesangslinien. Es ist 1981, und ein Klassiker feiert seine Geburtsstunde. Sein Name ist "Billie Jean".

Die zweiminütige Aufnahme trägt den Beinamen "Home Demo", und genauso klingt sie auch. Es ist zwar bereits alles da, das rhythmische Geflecht ...