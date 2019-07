60.000 Besucher beim Wiener Popfest 2019

Das Popfest am Karlsplatz und in einigen angrenzenden Häusern hat im heurigen Jubiläumsjahr rund 60.000 Besucher angelockt. Das teilten die Veranstalter am Montag auf APA-Anfrage mit. Damit lag man bei der zehnten Ausgabe etwas über dem Niveau des Vorjahres, als 58.000 Menschen den Live-Acts gelauscht hatten.

Der stärkste Tag war der Auftaktabend