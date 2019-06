876.000 Dollar für Leonard Cohens Liebesbriefe

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von Leonard Cohen (1934-2016) wurden nun mehr als 50 Briefe des kanadischen Sängers und Songpoeten an seine Muse Marianne Ihlen in New York versteigert. 876.000 US-Dollar (775.977 Euro) erzielten bei Christie's die privaten Liebeswerke, die unter anderem aus Montreal, New York, Tel Aviv und von der griechischen Insel Hydra abgeschickt wurden.

Leonard Cohen verstarb 2016 im Alter von 82 Jahren