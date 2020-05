A wop ba-ba lu-bam boom - Nachruf auf Little Richard

Little Richard, der im Alter von 87 Jahren gestorben ist, hatte maßgeblich Anteil, dass Rock'n'Roll laufen lernte. Und er war ein Zerrissener zwischen weltlicher Lust und Gottesfurcht.

Es waren ein paar unsinnige Silben, mit denen es Little Richard gelang, die Welt zu erschüttern: "A wop ba-ba lu-bam boom", schrie er ins Mikrofon. Es war der 14. September 1955. Am Tag zuvor machte er schon ein paar Blues-Aufnahmen. Aber Produzent Robert Alexander "Bumps" Blackwell war unzufrieden. Blues hatte er genug. Er brauchte Blues und Rhythm. Am nächsten Tag hämmerte Little Richard, geboren 1932 als Richard Wayne Penniman als drittes von zwölf Kindern in einer Baptistenfamilie in Georgia, in einer Aufnahmepause in die Tasten. Er fabulierte sein "A wop ba-ba lu-bam boom" und spielte sich damit in den Song "Tutti Frutti".

Ein bisserl Dada. Ein bisschen Schreien. Und ganz viel sexuelle Spannung. So passiert Musikgeschichte. Es war eine Sternstunde, in der Pop sich als das erweist, was er Jahrzehnte lang blieb: ein Schrei nach Befreiung - des Körpers und auch von der Starre des Alltags. Grenzen überwinden. Räume aufreißen. Angeblich hatte Little Richard die Idee dazu ein paar Tage zuvor bei einem Konzert.

A wob bopa loom alop bam boom



Little Richards "Tutti Frutti", "Hound Dog" von Elvis Presley, "Roll Over Beethoven" von Chuck Berry, das sind erste unheilige Evangelien. Es sind früheste Schriften und Manifeste einer neuen, frischen, ausgelassenen Jugendkultur. Rock! Roll! Auf geht's.



Geboren wurde Richard Wayne Penniman 1932 in einer afro-amerikanischen Familie - mitten in die Zeit brutaler Rassentrennung hinein. "Ich komme aus den Slums - das vergisst man nie", sagte er einmal. Den Namen Little Richard bekam er wegen seiner schmächtigen Gestalt. Und früh sang er im Gospelchor und blieb sein ganzes Leben gläubig. "Gott war gut zu mir. Jeden Samstag gehe ich in die Kirche, jeden Samstag, das verpasse ich nie. Und freitags eröffne ich den Sabbattag. Ich fühle mich wunderbar", sagte er in einem seiner raren Interviews zum 85. Geburtstag vor zwei Jahren.



Auch die Prägung durch die Rassentrennung in seiner Kindheit und Jugend blieb stets Thema und Antrieb. Schwarze hätten in Georgia damals nur in den unerträglich lauten Gegenden direkt neben den Bahngleisen gelebt, erinnert er sich in einer Autobiografie. "Die Züge haben ihre Häuser nachts durchgeschüttelt. Als Kind habe ich das gehört und gedacht: "Irgendwann mache ich einen Song, der sich genauso anhört"." Bevor ihm das gelingt, schlägt er sich einige Zeit mit Gelegenheitsjobs durch, singt sich von Auftritt zu Auftritt und bekommt 1951 schließlich einen ersten Plattenvertrag.

Nach "Tutti Frutti" folgen Songs wie "Long Tall Sally", "Ready Teddy", "Good Golly, Miss Molly" und "Lucille", die bis heute immer wieder von anderen Stars gecovert werden. Ein paar Jahre wird Little Richard bejubelt und bekreischt. Er tourt durch die USA und feiert offen bisexuell wilde Partys mit Männern, Frauen und Alkohol. Einmal soll er Elvis zu einer ausgelassenen Party in einem Hotelzimmer einladen haben. Elvis darf aber auf Anweisung seines Managers Colonel Parker nicht kommen. Elvis musste brav sein. Little Richard war der Wilde. Und er war auch ein Zerrissener, wie sich in seiner Autobiografie (erschienen 1985) nachlesen lässt.



Der Baptisten-Sohn wurde mit seinem Song "Tutti Frutti" zum Superstar. Der Rock'n Roll - gerade erst in einer breiteren Öffentlichkeit aufgetaucht - hatte einen Helden. Nun, noch nicht gleich, denn der Text der Originalaufnahme war den Studioleuten doch etwas zu heiß, zu eindeutig sexuell aufgeladen. Sie ließen Texterin und Gospelsängerin Dorothy La Bostrie noch einmal drüber gehen. Aus dem eindeutig sexuell aufgeladenem "Tutti Frutti, good booty" wurde "all rooty" (was im damaligem Jugendslang so viel wie "ok" bedeutet). Aber die Mädels und Buben machten sich schon ihren richtigen Reim. Und es war ja ganz klar, was die Sue kann, die im Lied vorkommt: "She knows just what to do". Und Daisy? Die reimt ich auf "She almost drives me crazy". Der Song blieb eindeutig zweideutig und wurde wohl auch deshalb ein solcher Erfolg.

Vor allem die Konzerte von Little Richard - es waren Energie geladene, schrille Performances - waren pure Aufregungen und oft auch Exzesse. Dünner Schnurrbart, hochtoupierte Haaren, grelle Schminke, fetzige Kostüme . das bringt die Jungen ins Schwitzen und alte Konservative dem Atemstillstand nahe, bevor sie wüst protestierten.

Aber nach ein paar Jahren im Rock-Rausch war ohnehin überraschend Schluss. Little Richard will Ende der 50er Jahre fortan Priester sein. Seitdem lebt der schrille Künstler zwischen zwei Welten - der Kirche und der Musik, der Teufelsmusik und der Gotteshymne. Und irgendwie bringt er beides zusammen. Immer wieder startete er Comebacks. Belebt werden Little Richard und sein Werk von seinen Erben. Jimi Hendrix verhilft er zum Karrierestart. Die Rolling Stones spielen mit Little Richard - und Stars von Otis Redding, Tina Turner, Prince, Elton John, Paul McCartney bis Bruno Mars nennen Little Richard als musikalisches Idol und Inspiration. Little Richard trat auch als Schauspieler auf und er nahm einige Alben auf, die bedeutende Grundsteine für Funk und Soul legen.



Die vergangenen Jahre lebte er zurückgezogene auf seiner Ranch in Tennessee. Am Samstag ist Little Richard im Alter von 87 Jahren gestorben. Was bleibt?

"Tutti Frutti" habe "eine neue Ära der Musik" eingeleitet, heißt es in der US-Nationalbibliothek, die den Song schon vor Jahren in ihre Sammlung von bedeutendem Kulturgut aufgenommen hat. Und Bob Dylan, einer der in den Songs und Konzerten von Little Richard wie viele andere ein Erweckungserlebnis für die eigene Kunst sahen, schrieb einmal: "Ich habe immer gedacht, dass 'A wop bop a loo lop a lop bam boo' alles gesagt hat."