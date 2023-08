ABBA-Star Agnetha Fältskog bestätigt Solo-Comeback

ABBA-Star Agnetha Fältskog startet im Alter von 73 Jahren ihre Karriere neu. Die Sängerin hat für Donnerstag eine neue Single angekündigt und damit diesbezügliche Spekulationen nach kryptischen Social-Media-Hinweisen bestätigt. Die Schwedin veröffentlichte ihr letztes Soloalbum vor einem Jahrzehnt. Der neue Song hat den Titel "Where Do We Go From Here?".

BILD: SN/APA/SCANPIX SWEDEN/LINDEBORG Faltskog wurde mit ABBA zum Star

Die 1950 in Jönköping geborene Fältskog bildete zusammen mit ihrem früheren Partner Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid "Frida" Lyngstad die schwedische Kultband ABBA. Nach dem Welterfolg mit der Popgruppe brachte sie in den 1980er-Jahren drei Alben als Solo-Künstlerin heraus. Später folgten zwei weitere Alben, zuletzt "A" im Jahr 2013. ABBA feierten 2021 mit dem Album "Voyage" anlässlich einer gleichnamigen digitalen Show ein Studio-Comeback, eine Reunion-Tournee wurde aber ausgeschlossen.