Dolly Parton will auf ihre jungen, alten Tage ein Rockstar sein. Wie funktioniert das, wenn man eigentlich für Country gemacht ist?

Groß ist sie nicht, die Frau Parton. Also körperlich. Sonst ist sie eine Legende. Und so taugt sie als größter gemeinsamer Nenner in einer Welt, die zersplittert und zerfetzt wird, die sich aus Miniszenen und Kleinstblasen zusammensetzt. Das widerspricht der ...