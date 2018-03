Achim Bergmann - der Mann, der Attwenger alle Freiheiten gab

Achim Bergmann ließ Attwenger spielen, Hans Söllner aufbegehren und machte das Label Trikont weltweit wichtig.

Unbeugsamkeit in Kombination mit unzweifelhafter künstlerischer Qualität - diese Tugend wird im Musikgeschäft selten. Vieles hastet einem Erfolg nach, der nur in Zahlen gemessen wird. "Uns ging's nie um Massen, wir machen unsere Musik, weil wir wollen und sie genau so wollen, wie sie ist", sagt Hans-Peter Falkner von Attwenger.

Dass hier vom Tod Achim Bergmanns berichtet werden muss, macht die Seltenheit eines solchen Zugangs zum Musikgeschäft umso deutlicher.

Achim Bergmann, der nicht zu den Beug- und Biegsamen gehörte, starb vergangenen Donnerstag im Alter von 74 Jahren. Vor 51 Jahren gründete er in München den Trikont-Verlag - zunächst für Bücher, dann auch für Musik. Attwenger gehören zur Familie.

Mit Trikont brachte Bergmann gemeinsam mit seiner Frau Eva Mair-Holmes einige der wichtigsten Alben der vergangenen Jahrzehnte heraus, die den Blick auf so etwas wie "Heimatsound" - nicht bloß für den bayerisch-österreichischen Raum - änderten. Dazu gehören etwa Werke von Georg Ringsgwandl, LaBrassBanda, Attwenger oder Hans Söllner. Dazu kamen Compilations, die tief in unterschiedliche Themen eintauchten und etwa den Einfluss europäischer Blasmusik in Texas und den finnischen Tango beleuchteten oder - legendär - eine sechs Alben umfassende, weltweite Aufarbeitung des Liedes "La Paloma" boten. Bergmann ließ Trikont, "das wahrscheinlich älteste Indielabel der Welt", wie auf der Homepage steht, für die Bergung von Archivschätzen ebenso wichtig werden wie für frische Sounds. Er drehte seine Nase dafür nie nach dem Wind, sondern sie ließ ihn das außergewöhnlich Bedeutsame riechen. "Ein wacher, reger Geist war er, der in Töpfen gerührt hat, damit am Ende was Neues herauskommt", sagt Falkner im SN-Gespräch.

Seit ihrem ersten Album im Jahr 1991 arbeiteten Attwenger - das Duo Falkner und Markus Binder - mit Bergmann und Holmes zusammen. Wie das passiert, beschreibt auch den Geist Bergmanns: Nie gab es einen Vertrag. Immer passierte alles per Handschlag und in tiefem Vertrauen und Freundschaft. Nie gab es Druck. "Ein Anstachler" sei Bergmann gewesen, sagt Falkner.

Und Bergmann war auch einer, der sich auf die Seite der Anstachler stellte - etwa als er dem Bad Reichenhaller Liedermacher-Revoluzzer Hans Söllner in dessen juristischen Gefechten gegen die Staatsmacht beistand. Da war der ewige 68er in Bergmann zu spüren, der beseelt war von "einer Haltung, das Richtige zu tun" (Falkner), der stets für Rede- und Meinungsfreiheit, für einen möglichst großen Spielraum zur künstlerischen Entfaltung eintrat. Und dieses "Richtige", das Aufrechte, hatte nie mit dem Schielen auf Masse oder Zeitgeist zu tun. "Einzigartig ist das", sagt Falkner.