Album "Angry Boys, Angry Girls" von Please Madame: Durchdachter Pop mit Wut im Bauch

Mit "Angry Boys, Angry Girls" erobert sich die Band Please Madame neue Sounds und Themen. Das liegt nicht nur am Jahr der Lockdowns.

In ihrem Bandnamen haben sie von Anfang an einer Dame den Vortritt gelassen. Was aber tut eine rein männlich besetzte Popband, um glaubhaft zu klingen, wenn sie in einem Song weibliche Selbstbestimmung zum Thema macht? Die Idee zur Single "Mary Ann" sei aus einer ganz persönlichen Erzählung entstanden, erzählt Niklas Mayr, der Schlagzeuger des Salzburger Quartetts Please Madame. Die Großmutter von Sänger Dominik Wendl habe "von einer Frau erzählt, die sie in der Nachkriegszeit gekannt hat und die sich nicht ...