Album mit 40 "Songs of Surrender": Was fehlt, wenn U2 sich neu erfinden?

Neuer Sound, neue Texte: U2 haben 40 Songs noch einmal eingespielt. Müssen nun auch unzählige Songbücher umgeschrieben werden?

U2 (im Bild: Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr,) veröffentlichen „Songs of Surrender“.

Große Bands erkennt man auch an der großen Zahl ihrer Nachahmer. Und bei kaum einer Popgruppe, die selbst noch aktiv ist, wirkt diese Menge so erstaunlich wie bei U2. Weltweit sind Coverbands unterwegs, die den Songkatalog der irischen Popstars möglichst werkgetreu interpretieren. Gern spielen sie auch schon im Namen großer Alben und Hits von U2: "Achtung Baby" heißt eine australische Tribute-Show und unter dem Namen "L.A.vation" verspricht eine Band in Kalifornien, das Gesamtwerk des Quartetts im Originalklang aufzuführen.

