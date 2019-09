Alicia Edelweiss reist mit Mut und Charme zum Festival Take the A-Train.

Alicia Edelweiss - das ist schon ein so raffinierter, verlockender Name, dass man fürchten könnte, die Musik wird der Originalität nicht standhalten. Falsch gedacht. Nichts Originelleres als ihr Album "When I'm enlightened, everything will be better" lässt sich derzeit in ...