Am Attersee winkt Festspielniveau

Der legendäre Welser "Round Table 6" ist ins Schloss Kammer übersiedelt.

"Außergewöhnliches Gastspiel", titelten die "Salzburger Nachrichten" am 24. August 1982. Swjatoslaw Richter hatte erstmals in Wels gespielt. Das Konzert hatte die Aufmerksamkeit des Musikkritikers erregt, der mitten in der Festspielzeit eine hymnische Rezension schrieb. Veranstaltet hat den Auftritt des russischen Ausnahmepianisten im Cordatus-Saal der Round Table 6 Wels. Es handelt sich dabei um einen Kreis von musikbegeisterten Welser Bürgern, die jahrzehntelang große klassische Künstler in ihre Heimatstadt lotsten. Der Erlös sei dabei jeweils einem guten Zweck zugutegekommen, "wir selbst machten ...