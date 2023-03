Am Lungau führt kein Weg vorbei

Wie lockt man Jazzgrößen in den Salzburger Süden? Horst Hofer erzählt von den Anfängen der Lungau Big Band und Plänen zum Jubiläum.

Schnell ein E-Mail schreiben? Das war in den frühen 1990er-Jahren noch Zukunftsmusik. Wer es sich in den Kopf setzte, Musikgrößen in New York oder Los Angeles zu kontaktieren, musste stattdessen früh aufstehen. "Manchmal habe ich mir den Wecker mitten in der Nacht gestellt", erzählt Horst Hofer, "damit ich zu einer Uhrzeit anrufen konnte, in der in den USA jemand ans Telefon ging."

Die Gegend, in die Hofer seine Gesprächspartner locken wollte, war auf der Jazz-Weltkarte damals weitgehend unbekannt. ...