Amien Tobien und der "Little Garden": Im Volksgarten wächst ein neuer Sound

Die Salzburger Musikerin Amelie Tobien erzählt in ihrer neuen Single von einem kleinen Garten als Rückzugsort. Live-Premiere feiert der Song in einem großen Park: Beim Eröffnungsfest für den Volksgarten.

Alles klingt nach einem guten Plan: Sie werde einen Garten anlegen, singt Amelie Tobien. Mit hohen Bäumen rundherum, die im Zweifel Schutz vor der Außenwelt bieten können. Lampions aufstellen. Eine Einladungsliste schreiben. Aber allen Gästen sagen, sie können ruhig auch ein paar neue Gesichter mitbringen: Denn immer besorgt zu sein sei auch kein Dauerzustand.

An diesem Freitag veröffentlicht die Salzburger Sängerin und Songschreiberin Amelie Tobien ihre neue Single "Little Garden". Dass der Song gleich am Tag darauf seine ...