Amy Wald geht, Aymz kommt: Ein Neustart bringt mehr als nur ein Like

Mit poppigen Songs und offenen Botschaften knackte sie sogar die Ö3-Hitparaden. Jetzt wartet auf die Salzburgerin Amy Wald ein Abschiedskonzert im Rockhouse - und ein neues Kapitel.

Die Woche hat für Amy Wald mit einer Premiere begonnen. Am Dienstag, dem Weltfrauentag, stand ihr Name auf den Plakaten für ein großes Konzert in Wien. Im Konzerthaus trat die Songschreiberin aus Salzburg gemeinsam mit Sängerin Ina Regen, Rapperin Fiva, "Starmania"-Siegerin Anna Buchegger und anderen aktuellen Stimmen der heimischen Popszene auf.

Beim nächsten Salzburg-Termin von Amy Wald Anfang April steht neben dem Namen auf den Plakaten hingegen der Zusatz "The End". Das Konzert im Salzburger Rockhouse sei "eine ...