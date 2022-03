Valery Gergiev lässt seine Engagements im Westen sausen. Aus Mailand, Luzern und Verbier hat er bereits den Laufpass - und seit Dienstag auch aus München.

Zwei einander ähnelnde Entrüstungen haben in New York ihren Ausgang genommen. Dem russischen Dirigenten Valery Gergiev wurde in der Vorwoche in New York verwehrt, in der Carnegie Hall als Dirigent der Wiener Philharmoniker aufzutreten. Dieser Ächtung folgten am Montag die Mailänder Scala sowie die Schweizer Festivals von Luzern und Verbier. Die Stadt München, wo Gergiev seit 2015 Chefdirigent der dortigen Philharmoniker gewesen ist, setzte am Dienstag den gleichen Schritt: Der Dirigent werde mit sofortiger Wirkung entlassen, da er sich - ...