Andrang bei Mitternachtssale von neuem Stones-Album in Wien

Wenn die Rolling Stones ihr erstes Album seit 18 Jahren mit neuem Material herausbringen, können es manche gar nicht mehr erwarten: Punkt Mitternacht öffnete am Freitag ein Pop-Up-Store in Wien für eine Stunde seine Pforten. Fans drängten sich, um spezielle Versionen der Platte "Hackney Diamonds" zu kaufen und die Songs als erste zu hören. "Normalerweise schlafen wir um die Zeit schon, aber für die Stones bleiben wir auf", sagten Michaela und Thomas aus dem Bezirk Baden.

Das Paar hatte es auf eine Vinyl-Edition abgesehen, die es nur zu diesem Anlass zu erwerben gab. In der Früh geht es zwar in die Arbeit, aber das nehme man für diese Band gerne in Kauf. Mehr als zehn Konzerte der Stones haben die beiden bisher erlebt. "Es ist einfach die Kultband schlechthin, die Rock and Roll verkörpert", meinte Joachim aus Favoriten, der sich weit vorne in der Schlange eingereiht hatte. "Nach 18 Jahren wieder ein Album mit neuem Material herauszubringen, ist bereits ein Highlight. Dann auch noch in der Qualität! Ich fand schon die erste Single 'Angry' spitze, da braucht man nicht darüber diskutieren."

Susanne aus Wien besuchte ihr erstes Stones-Konzert 1982. Es verstehe sich von selbst, punkt Mitternacht dabei sein zu wollen: "Ich bin Fan und Sammlerin seit Jahrzehnten. Ich schau, welche Sonderauflagen ich heute bekomme. Die normalen Editionen kaufe ich morgen im Plattengeschäft, weil ich die unterstütze", sagte sie im APA-Gespräch. Die Wienerin verriet auch ein Geheimnis über ihre Begleitung: "Mein Mann ist der einzige Nicht-Stones-Fan im Raum", lachte sie. "Er hat mich jetzt überraschend hier besucht." Dieser ergänzte: "Ich habe Champagner mitgebracht."

Was die Faszination der Stones ausmache? "Dass sie nach 60 Jahren immer noch agil und gut sind wie eh und je", befand Susanne. "Wenn man sich Mick Jagger anschaut, das ist der beste Frontman." Nino, der sich mit seinen Freunden Benjamin und Michael das Ereignis nicht entgehen ließ, stellte fest: "Es ist die größte Rockband aller Zeiten, die größte Band aller Genres."

Nicht nur ältere Semester griffen bei den Picture Discs, färbigen Vinyls und T-Shirts, darunter eines nur für diesen Event, zu. Paula und Elsa etwa teilen die Vorlieben vieler anderer ihrer Generation nicht: "Harry Styles und Taylor Swift interessieren uns gar nicht. Wir haben die Musik der Stones von unseren Eltern mitgegeben bekommen." Warum man sich um Mitternacht für eine Stones-LP anstellt? "Wir wollten dieses Gefühl mitnehmen, weil es ist schon sehr cool, dass nach so langer Zeit wieder ein Stones-Album rauskommt."

Als erster ließ übrigens um genau 0.00 Uhr Samir aus der Leopoldstadt die Kassa klingeln. Eine Picture Disc mit dem Logo der Stones und des FC Barcelona - Band und Fußballverein kooperieren werbewirksam - ziert ab sofort seine umfangreiche Plattensammlung. Auch die Polizei schaute bei der Stones-Geisterstunde vorbei: nicht weil die rockigen Klänge jemandem zu laut waren, sondern zum Plattenkauf.

Und die Musik selbst? Der erste Eindruck sei "sehr gut, vielleicht sollten wir in ein, zwei Wochen noch mal darüber reden, aber derzeit bin ich positiv überrascht", urteilte Michael. Beim Fachsimpeln waren sich alle Fans einig: Von "das klingt typische Stones, aber auch frisch" bis "sensationell" reichten die Kommentare. Enttäuscht ging wohl niemand nach Hause, aber mit prall gefüllten Sackerln. "Am liebesten würde ich alles mitnehmen", grinste Jochen, gebürtiger Oberösterreicher. "Aber vier verschiedene Vinyl-Editionen und drei T-Shirts tun's auch."