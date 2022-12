Andrea Bocelli kommt 2023 für zwei Konzerte nach Österreich

Publikumsliebling Andrea Bocelli kommt nächstes Jahr wieder nach Österreich: Der beliebte Tenor wird bei sieben Konzerten im deutschsprachigen Raum seinen markanten Mix aus Klassik, Musical und Film mit Symphonieorchester und Chor im Hintergrund präsentieren. Auftakt ist am 15. Juli im Klagenfurter Wörthersee Stadion, dem sich am 17. November ein Auftritt in der Wiener Stadthalle anschließt. Der Vorverkauf ist eröffnet.

SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Tenor singt in Klagenfurt und Wien