Anna Netrebko singt live in der Spanischen Hofreitschule

Anna Netrebko ist am Samstag im Rahmen der Reihe "Met Stars Live in Concert" der New Yorker Metropolitan Opera im Konzert zu erleben. Der Aufritt des Opernstars wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit als Livestream aus der Spanischen Hofreitschule in Wien übertragen und bleibt danach 14 Tage lang abrufbar.

SN/APA/HANS PUNZ Anna Netrebko ist bald live in der Hofreitschule zu sehen

Am Programm steht unter anderem Musik von Strauss, Debussy, Faure, Tschaikowsky und Rachmaninoff, begleitet wird die Sopranistin vom Pianisten Pavel Nebolsin. Die russische Mezzosopranistin Elena Maximova gesellt sich für Duette aus den Opern "Hoffmanns Erzählungen" und "Pique Dame" dazu. Tickets kosten 20 Dollar (etwa 17 Euro) und können über die Webseite der Metropolitan Opera gekauft werden. (S E R V I C E - https://metstarslive.brightcove-services.com/) Quelle: APA