Anton Bruckners Flügel kehrt zurück

Erstmals seit 125 Jahren kann das Instrument erklingen, an dem Bruckner alle seine großen Werke komponiert hat.

Die Fangemeinde Anton Bruckners ist in Aufregung. Da erstmals seit dem Tod des Komponisten 1896 dessen Klavier spielfertig ist, werden Fotos und Videos aus dem Marmorsaal von Stift St. Florian über soziale Medien geteilt. Am kommenden Sonntag wird das frisch restaurierte Instrument erstmals seit 125 Jahren offiziell erklingen: im Festkonzert zum 950-Jahr-Jubiläum von Stift St. Florian und seinen Sängerknaben. Zudem wird die Wiener Bruckner-Expertin Elisabeth Maier in einer Festrede den Flügel vorstellen. Und am Montag wird Wolfgang Brunner, Professor für ...