Ariodante-Premiere in der Staatsoper: Glück muss man sich erkämpfen

An der Wiener Staatsoper wird wieder Barock gezeigt mit Händels Oper "Ariodante" - ein Publikumserfolg.

Es ging wieder einmal um die Quote. Opernunternehmer und Komponist Georg Friedrich Händel, dessen Erfolgskurve in London auf und ab ging, musste sich nach einem neuen Haus umsehen, nachdem ihm das King's Theatre, seine bisherige Spielstätte, in Konkurrenzkämpfen abhandengekommen war. Zum Glück war das Covent Garden Theatre eröffnet worden. 1735 brachte Händel dort die Oper "Ariodante" zur Uraufführung.