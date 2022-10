Große Oper entfaltet auch am Bildschirm ihre Wirkung

Arte Opera bietet auch in dieser Saison eine Reihe digitaler Opernerlebnisse aus ganz Europa.

Da soll noch einer sagen, die Kunstform Oper habe nichts mit unserer Realität zu tun. Während in Peking Xi Jinping seine auf Unterdrückung und Überwachung gegründete Alleinherrschaft per Parteikongress einzementieren lässt, wird am Bildschirm das Märchen von der grausamen chinesischen Prinzessin Turandot als Utopie einer Diktatur erzählt. Ein Rädchen greift ins andere, die Undurchlässigkeit des Kollektivs stützt das System. Und die pechschwarze Föhnfrisur der Untertanen erinnert frappant an den starken Mann in Peking.

Philipp Stölzl, der Mann für ...