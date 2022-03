Aspekte-Festival: Mit neuester Musik beginnt ein 100-Jahr-Jubiläum

1922 wurde in Salzburg die Internationale Gesellschaft für Neue Musik gegründet. Was wurde aus ihren Visionen?

Obwohl das bis Sonntag dauernde Aspekte-Festival der Neuen Musik eine Hochzeit in Salzburg beschert und obwohl dabei sogar ein 100-Jahr-Jubiläum gezündet wird, so wird auch deutlich, wie oft mutige, groß angelegte Initiativen für Neue Musik in der Stadt, die sich nach Mozart benennt, gescheitert sind.

Vor 100 Jahren wurde in Salzburg die Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) gegründet. Betrachtet man die am Mittwochabend eröffnete Ausstellung im Foyer der Universität Mozarteum, die der Musikwissenschafter Matthew Werley gestaltet hat, ...