Aufregend ungebügelter Sound: Salzburger Band Flirtmachine erhält Erbse-Preis

Auch auf dem neuen Sampler "Xtra Ordinary", den das Rockhouse präsentierte, sind die Preisträger zu hören. Die Songsammlung kommt heuer mit einem T-Shirt samt Pflegeanleitung.

In der Maschine bitte nur kalt waschen! Nicht bleichen, nicht in den Trockner werfen. Und nicht bügeln! So steht es in der Anweisung für einen pfleglichen Umgang mit 36 neuen Popsongs aus Salzburg. Das Rockhouse hat am Freitag seinen aktuellen "Xtra-Ordinary"-Sampler mit einem Querschnitt durch die heimische Szene präsentiert. Seit die Sammlung nicht mehr auf Tonträger, sondern digital zum Herunterladen veröffentlicht wird, gibt es jedes Jahr eine andere Zugabe zum Downloadcode. Im Pandemiejahr 2021 war es ein Songbook zum Nachspielen daheim, im Vorjahr ein Quartett-Spiel mit Karten, auf denen die Trümpfe jeder vertretenen Band standen.

Heuer ist das Trägermedium ein (neuerlich von der Salzburg Agentur Salić designtes) T-Shirt, auf dem die gesamte Songliste abgedruckt ist. Der Code zum Herunterladen findet sich neben dem Etikett mit den Pflegehinweisen.

Dass aber auch ein gekonnt verwaschener Lo-Fi-Sound zum Erfolg führen kann, zeigt sich an der Band, die auf dem "Xtra-Ordinary"-Sampler an dritter Stelle firmiert: Flirtmachine haben am Freitag den Heimo-Erbse-Preis 2023 erhalten. Mit 3000 Euro ist die rein privat (von Markus Melms, Christian Salic und Max Kickinger) finanzierte Auszeichnung dotiert, die zur Förderung der heimischen Popszene initiiert wurde.

Der Preis werde direkt in die Produktion des nächsten Albums fließen, sagte Firtmachine-Mastermind Robert Gerstendorfer beim Pressegespräch.

Mit ihrem spannenden, garantiert nicht glattgebügelten Sound ist die Band auch im Programm des Senders FM4 regelmäßig zu hören. Dass auch andere Musikerinnen und Musiker aus Salzburg in der Popwelt immer wieder ein Leiberl haben, darauf verwies Rockhouse-Chef Wolfang Descho bei der Präsentation des Samplers: Die Rapper Dame und Maze tourten 2022 durch Deutschland und Österreich, die Formation Roia nahm ihr Album mit Christian Eigner, dem Schlagzeuger der Elektro-Popstars Depeche Mode auf.

Die heimische Szene beweise klanglich auch in diesem "Xtra-Ordinary"-Jahrgang Vielfalt. Ein Wunsch für den nächsten Sampler sei, "dass sich auch mehr ganz junge Bands trauen, ihre Songs einzureichen."