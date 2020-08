Die Eröffnung des Jazzfestivals Saalfelden 2020 fand an einem historischen Ort statt. Unter anderem Namen und mit einem ganzen Paket an Sicherheitsmaßnahmen. Spaß hat es an diesem ersten Abend doch gemacht - irgendwie.

Die Pandemie und der Treppenwitz. Ja, die beiden gehören auf geheime Weise zusammen. Am Donnerstabend war dieser Treppenwitz im lauschigen Garten des Kreuzhofes in Saalfelden zu erleben. Also, um historisch genau zu sein: im Garten der sogenannten Ranch. Dort, wo ...