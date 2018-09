Aus dem Archiv tauchen intime Prince-Songs auf

Erstmals offiziell zu hören: Der Popstar allein am Klavier im Jahr 1983.

Kein Bombast, keine Show, keine Band, sondern nur eine Stimme und ein Klavier: Das war die Idee, mit der Prince 2016 auf Tour ging. Welche Intensität der Popstar ganz allein entfaltete, lässt sich bis heute an vielen Konzertschnipseln im Netz nachhören, etwa an einer melancholisch intimen Version von "Purple Rain", die er im April 2016 in Atlanta als Zugabe spielte. Das Konzert sollte seine Abschiedsvorstellung bleiben: Eine Woche danach starb Prince 57-jährig.

Ohne Bombast, ohne Show, nur mit Stimme und Klavier: So ist "Purple Rain" nun auch auf einem Album zu hören, das am Freitag posthum erscheint. Die Aufnahmen führen aber nicht ins Prince-Todesjahr 2016, sondern an den Anfang seiner Karriere. 1983 hatte er in einer intimen Heimsession Songs wie "Strange Relationship", "17 Days" oder "Mary Don't You Weep" auf Kassette aufgenommen.

Glühende Fans kennen die Aufnahmen vielleicht ohnehin: Sie kursierten lang auf inoffiziellen Tonträgern. Unter dem Titel "Piano & A Microphone 1983" ist nun aber offiziell zu hören, wie der begnadete Instrumentalist, Sänger und Komponist Anlauf nimmt auf die Weltkarriere. Die nur 35-minütigen Aufnahmen entstanden nach dem Durchbruch mit "1999" (im Jahr 1982) und vor dem Rekordalbum "Purple Rain" (1984). In den spontanen, teils improvisierten Versionen könne man Prince "beim lauten Nachdenken zuhören", sagte Archivar Michael Howe der BBC.

CD:Prince, "Piano & A Microphone 1983", erscheint bei Warner Music.