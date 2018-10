Ausstellung in Hannover zeigt unbekannte Seite von Falco

Er schuf Welthits wie "Rock me Amadeus" und lebte exzessiv: Sein früher Unfalltod im Alter von nur 40 Jahren machte den österreichischen Popstar Falco zur Legende. Das Theatermuseum Hannover beleuchtet vom 19. Oktober an in der Ausstellung "Falco, in Gars am Kamp" vor allem einen Ausschnitt aus dem Privatleben des Sängers, der 1957 als Hans Hölzel in Wien zur Welt kam.

SN/APA/dpa/Jörg Schmitt Das Theatermuseum Hannover widmet Falco eine Ausstellung