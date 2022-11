Autobiografie von U2-Sänger Bono: Hier ist der Messias

Bono, Sänger von U2 und Aktivist an vielen Fronten, hat seine Autobiografie vorgelegt. Kapitulation heißt das Motto - auch beim Lesen.

"Surrender" heißt das Buch. "Kapitulation", "Aufgeben" - das lässt in Bezug auf Bono, den Sänger der irischen Band U2 und damit Frontmann einer der erfolgreichsten Bands der Popgeschichte, in viele Richtungen deuten. Beim Lesen jedenfalls gibt es viele Momente, in denen man das tun möchte: aufgeben. Denn der Mann ist so schwer von sich und seiner Mission überzeugt.

Und nein, gemeint ist hier mit "Mission" nicht die Rockmusik, quasi der Brotjob, bei dem bisher rund 175 Millionen Alben ...