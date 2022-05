Avec im Salzburger Rockhouse: Daheim singt keiner allein

Im stillsten Moment des Auftritts im Salzburger Rockhouse erweist sich Avec als mutige Arbeiterin an der Fortschreibung eines Sounds, der Nachdenklichkeit und Überwältigung vereint.

Etwa zur Halbzeit wird es finster. Nur weiches Licht eines Scheinwerfers bestrahlt die Sängern. "I Don't Pray" heißt der Song, den Avec gleich singen wird. Und wie sie ihn beginnt, widerspricht sie dem Titel: Freilich betet sie, sanft und mutig gleichzeitig. So als fließe alles, was sie als Sängerin ausmacht, in diesen Moment: das Dunkle und das Erhebende. In der Nacht, nachdem ihr Onkel verstorben war, hatte sie den Song geschrieben, als Rettung. Stiller wird es nicht im Saal.

...