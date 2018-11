Avec mit neuem Album: Alte Seele umspült von Melancholie

Wie wird man erwachsen? Avec, heute live in Salzburg, zeigt das mit ihrem neuen Album.

Erwachsen wird, wer das Gewohnte verlässt und sich nicht darauf verlässt, was schon einmal Erfolg gebracht hat. Also hinaus, hinaus, mach dich auf in die Welt! Darum sitzt Songwriterin Avec in einem Aufnahmestudio im Nordwesten Irlands.

Attica Audio Recordings. Mitten in grünem Nichts. Das Studio liegt an einer schmalen Straße, die nach ein paar Hundert Metern in eine etwas weniger schmale Straße mündet, von der es dann in den nächstgrößeren Ort Letterkenny geht. Ein paar Kilometer sind das. "So ein bisschen wie Vöcklabruck und dahinter der Hausruck", sagt Avec über die Gegend. Avec stammt aus Vöcklabruck. Von dort tauchten vor gut drei Jahren ihre ersten Songs auf - nicht nur bei FM4, sondern auch auf internationalen Sendern liefen "Sailing Away" oder "Granny" bald in Dauerschleife. Im Herbst 2016 erschien das Debütalbum "What If We Never Forget". Das kürzlich erschienene, zweite Album "Heaven/Hell" stellt sie derzeit live vor - heute, Mittwoch, im Salzburger Rockhouse.