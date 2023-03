Bacharach und Costello: Malen mit Erinnerungen

Nachruf in Tönen: ein Album von Burt Bacharach und Elvis Costello.

"Meister magischer Melodien", "König der Herzen" und Erfinder des "Soundtracks fürs Glück": Selbst abgebrühte Kritiker sparten nicht mit Gefühlsbekundungen, als vor wenigen Wochen Nachrufe auf Burt Bacharach geschrieben werden mussten: Der Komponist ungezählter Hits, der in seinen Songs so oft die eingängige Leichtigkeit mit komplexer Raffinesse unterfüttert hatte, starb am 8. Februar im Alter von 94 Jahren.

In den Rückblicken auf sein Leben ging es nicht nur um seine Arbeit als musikalischer Direktor für Marlene Dietrich, frühe Hits ...