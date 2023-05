Bachchor Salzburg startet in neue Ära: Vokale Gebete an den Wind

Nordische Naturlaute treffen zum Auftakt der "Chorage"-Reihe auf Motetten von Mendelssohn. Das A-Cappella-Konzert trägt die Handschrift des neuen Bachchor-Leiters Benjamin Hartmann.

In Salzburg angekommen: der neue Bachchor-Leiter Benjamin Hartmann

Alles neu macht der Mai. Das Sprichwort gilt in mehrfacher Hinsicht für den Bachchor Salzburg, der am Donnerstag den Auftakt seiner dreiteiligen "Chorage"-Reihe bestreitet. Erstmals hat der neue Chorleiter Benjamin Hartmann, Jahrgang 1990, die A-cappella-Konzerte programmiert. "Zum Auftakt habe ich ein Programm ausgewählt, das eng mit meiner musikalischen Biografie verknüpft ist", erzählt der deutsche Dirigent. Hartmann studierte in Stockholm und Cambridge, die reichhaltige Chortradition Skandinaviens und Großbritanniens blitzt im Konzert auf.

Der Bachchor betritt dabei auch Neuland, etwa ...