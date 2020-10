Back in Dunkel: AC/DC deuten Rückkehr mit neuem Album an

Internetclip nähert das Gerücht um ein neues Album

Ein neue Website und dann das: Neben einem berühmten Blitz-Symbol aus dem Bandnamen taucht der Schriftzug "PWRUP" auf. Kurz und bündig steht das für "Power Up", als: Einschalten. Die australische Band AC/DC hat dann auch noch ein kurzes Internet-Video veröffentlicht. Dies alles wird als Hinweis auf ein neues Album gedeutet.

Zuletzt haben die Hardrocker, deren Album "Back in Black" hinter Michael Jacksons "Thriller" das meistverkaufte Album der Popgeschichte ist, vor sechs Jahren mit "Rock or Bust" von sich hören lassen. Am Mittwoch war Gitarrist Angus Young in sozialen Medien in einem etwa 30-sekündigen Clip zu sehen. Einziger Kommentar des legendären Gitarristen und Bandgründers "Shot In The Dark". Dazu hört man ein klassisches, unverkennbares AC/DC-Riff.

Gerätselt wurde seit langem, wie es um die Gesundheit von Sänger Brian Johnson steht. Er musste bei der letzten Welttournee der Band im Jahr 2016 durch Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose ersetzt werden, scheint aber wieder fit zu sein. Bassist Cliff Williams, Schlagzeuger Phil Rudd und Stevie Young, dem Neffen von Bandleader Angus, dürften das Line-Up komplett machen. Offiziell bestätigt ist die Rückkehr noch nicht.