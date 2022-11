Barockjuwel erklingt nach 300 Jahren wieder

Mit dem Oratorium "Assalonne" bringt die Bachgesellschaft eine musikhistorische Rarität zur Aufführung.

Kennen Sie Caldara? Ist der italienische Komponist heute nur Kennern ein Begriff, so galt er zu seiner Zeit zu den meistaufgeführten seiner Zunft. "Antonio Caldara war ein absoluter Superstar, den auch Johann Sebastian Bach sehr geschätzt hat", sagt Virgil Hartinger.

Der künstlerische Leiter der Salzburger Bachgesellschaft hat sich deshalb auf die Suche nach einem Werk Caldaras gemacht, das 1728 in Salzburg aufgeführt wurde: das Oratorium "Assalonne". Fündig wurde der musikhistorisch bewanderte Tenor in einer Bibliothek in Triest, wo ...