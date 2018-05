Barocktage: Über Melk weht der Atem Gottes

Michael Schade ist seit fünf Jahren Intendant des Barockfestivals. Heuer feiert man im Stift Melk das 40-Jahr-Jubiläum.

Deine Sorgen möchte ich haben, wird sich so mancher Intendantenkollege denken. Michael Schade, Intendant der Internationalen Barocktage Melk, gesteht auch ein, "wir haben halt nur beschränkt Plätze anzubieten", was dazu führt, dass manche Aufführung innerhalb des Pfingstfestivals schon ausverkauft ist. Mittlerweile gibt es zahlreiche Stammgäste, die alljährlich Melk auf ihrem Kulturkalender haben. Schade staunt dennoch darüber, dass nicht nur die zwei Festkonzerte mit dem Concentus Musicus in der Stiftskirche, sondern auch eine Frühmorgenveranstaltung wie "Prima colazione" am Montag um 9.30 Uhr oder auch spätnachts die "Pfeifenden Winde" am Sonntag um 22.30 Uhr gestürmt wurden. Die Freude kann er dennoch kaum verhehlen, er fühlt sich auf einem Weg als erfindungsreicher Programmierer - der selbst auch als Tenor auftritt - bestätigt.