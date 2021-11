Beatles-Doku "Get Back": Der ewige Beat im Herz der Finsternis

Wie ein Historiker bringt Peter Jackson in "Get Back" neues Licht in eine alte Geschichte der Beatles. Sogar der Opernball kommt vor.

George Harrison und Ringo Starr reden übers Fernsehprogramm des vergangenen Tages. Es ist Dreikönigstag 1969. Es lief irgendetwas mit Science-Fiction auf BBC2 und dann ein Programm mit dem Titel "Europe - A Look at Pomp and Circumstances Through European Eyes." "Ich glaube, es war in Österreich, und da war auch Musik, so ein 3-4-Ding, ein Walzer", erzählt Harrison. Während der Plauderei kommt Paul McCartney ins Studio und Harrison sagt: "Willst du den Song hören, den ich gestern Nacht schrieb?" Und ...