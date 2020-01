Philippe Jordan und die Wiener Symphoniker starten mit voller Kraft ins Beethoven-Jahr.

Fünf Stunden Beethoven. Was allein beim Zuhören anstrengt, muss für die Mitwirkenden einer Grenzerfahrung nahekommen. Die Wiener Symphoniker bringen Ende dieser Woche nach Paris, was sie im Wiener Konzerthaus erprobt haben: die legendäre Akademie vom 22. Jänner 1808, in der ...