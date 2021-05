Begehrt, betrogen, verlassen - Gewalt an Frauen auf der Bühne

Gewalt an Frauen ist zur aktuellen Gefahr geworden. Das Theater an der Wien ist darauf vorbereitet.

Zazà wird als Varieté-Künstlerin von Männern begehrt. In einen verliebt sie sich, muss aber erkennen, dass er sie belügt und betrügt. Sie bleibt einsam zurück. Diese Oper von Leoncavallo hat das Theater an der Wien in der vorigen Saison gespielt. Intendant Roland Geyer macht auch in seiner demnächst letzten Spielzeit die Gewalt an Frauen zum Thema. Svetlana Aksenova, einstige Zazà, wird dann zur Jenůfa.

Derzeit verbreitet sich Entsetzen über Frauenmorde. Kennen Sie das Thema Femizid aus der Oper? ...