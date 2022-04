Benefizkonzert mit Teodor Currentzis ist geplatzt

Der Auftritt im Wiener Konzerthaus scheiterte am Veto des ukrainischen Botschafters.

Am Sonntagabend spielte das MusicAeterna unter seinem Gründer und Chefdirigenten Teodor Currentzis wie geplant im Wiener Konzerthaus. Wegen großen Interesses standen "Metamorphosen" von Richard Strauss und die 6. Symphonie von Peter Iljitsch Tschaikowsky am Montagabend ein zweites Mal auf dem Programm. Doch das Konzert für diesen Dienstag ist abgesagt, weil es als Benefizkonzert "für leidende Menschen und Flüchtlinge in der Ukraine" angekündigt gewesen ist, obwohl nach Angaben des Konzerthauses durch Kartenverkauf bereits mehr als 50.000 Euro eingenommen wären, obwohl für ...