Benjamin Schmid im Oval: Bach und Jazz müssen einander nicht ausschließen

Benjamin Schmid entwickelt Improvisationen über Werke von Bach mit seinem Trio im Oval im Europark.

Vormittags Klassik, nachmittags Jazz und dazwischen eine Bewegungseinheit auf dem Gaisberg: So ist ein gelungener Tag im Leben von Benjamin Schmid getaktet. Derzeit sei diese Konstellation möglich, erzählt der vielseitige Geiger, weil seine Tätigkeit als Professor in den Semesterferien ruhe. Und weil er im Oval im Europark am Freitag sein Programm "Improvisations around Bach" präsentiert - im Trio mit Bassist Christian Wendt und Pianist Jarkko Riihimäki.

"Bachs Strukturen haben mich immer schon dazu inspiriert, darüber zu improvisieren", sagt ...