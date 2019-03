Der Salzburger Geiger Benjamin Schmid erinnert an Jazzstar Didier Lockwood: Mit Konzerten, Album und einem berühmten Gast.

1986 in Paris: Auf den Plakaten des Internationalen Jazzfestivals in der französischen Hauptstadt standen Legenden wie Miles Davis, Sonny Rollins oder Dino Saluzzi. Mittendrin war aber auch der Name eines jungen Musikers aus Salzburg zu lesen: Der Geiger Benjamin Schmid, ...