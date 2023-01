Berliner Philharmoniker kehren zu den Osterfestspielen Salzburg zurück

Das Gründungsorchester des Festivals wird ab 2026 wieder Oper und Orchesterkonzerte im Großen Festspielhaus übernehmen.

1967 gründete Herbert von Karajan die Osterfestspiele in seiner Heimatstadt Salzburg. Ziel des damaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker war unter anderem, diese exklusiv als Opernorchester zu präsentieren - mit großem romantischen Repertoire wie Wagner und Verdi. Auch Karajans Nachfolger Claudio Abbado und Sir Simon Rattle bestritten mit dem Orchester alljährlich zwischen Palmsamstag und Ostermontag zehn Tage lang ein dichtes Programm mit zwei Opernaufführungen, drei Orchesterkonzerten und Kammermusik.

2013 zogen die Berliner Philharmoniker zum zeitgleich veranstalteten Festival nach Baden-Baden ab, nachdem ein Finanzskandal die Osterfestspiele Salzburg erschüttert hatte. Die Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann übernahm die Funktion des Residenzorchesters bis zum vergangenen Jahr. 2026 werde das Gründungsorchester wieder zurückkehren, gaben die Osterfestspiele am Montag bekannt.

"Ich gratuliere den Verantwortlichen der Osterfestspiele Salzburg, insbesondere Intendant Nikolaus Bachler, herzlich zur Verpflichtung der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko ab der Saison 2026", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Als einer der bedeutendsten Klangkörper der Welt mit seinem unverwechselbaren Profil prägte das Orchester fast 45 Jahre der Osterfestspiele. Die Rückkehr nach Salzburg ist ein Anknüpfen an eine bemerkenswerte künstlerische und kulturelle Erfolgsgeschichte und freut mich außerordentlich."

Die Berliner Philharmoniker und Salzburg hätten "eine mehr als 40-jährige gemeinsame Geschichte, die mit Chefdirigent Kirill Petrenko neu erblühen wird", sagte der künstlerische Leiter Nikolaus Bachler. "Spannende Jahre liegen vor uns", fügte Bachler an. Im Vorjahr hatte der Kulturmanager seinen Posten in Salzburg mit der Ankündigung angetreten, jährlich ein wechselndes Residenzorchester für die Opern- und Orchesteraufführungen zu engagieren. Diese Programmatik werde nun 2025 enden, bestätigte Bachler am Montag.

Bereits zuvor hatten die Osterfestspiele Baden-Baden bekanntgegeben, das Festival ab 2026 künstlerisch neu auszurichten. "Wir sind den Berliner Philharmonikern sehr dankbar, dass sie die Osterfestspiele Baden-Baden mit uns aufgebaut und bis 2025 dann zwölfmal verbunden mit Opern-Neuinszenierungen und vielen Konzerten gestaltet haben", sagte Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa. Die Verbindung des Orchesters mit Baden-Baden solle auch nach 2025 weiter gepflegt werden, versicherte Andrea Zietzschmann, Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker.