Besessen vom Klang deutscher Sprache

Der außergewöhnliche französische Chorleiter Lionel Meunier arbeitet erstmals mit dem Bachchor Salzburg zusammen.

"Um einen Chor zu verstehen, muss man die Stadt verstehen", sagt Lionel Meunier. Also nutzte er seinen ersten Tag in Salzburg für ausgiebige Erkundungen. Sein Eindruck: Salzburg sei keine Stadt, sondern ein großes Dorf. "Es scheint, als kenne hier jeder jeden - und diese angenehme Atmosphäre vermittelte sich mir auch bei der ersten Probe mit dem Bachchor."

Zwei Schlüsselkomponisten des Barock stehen im Zentrum seines ersten Konzerts mit dem Salzburger Chor am Donnerstag: Das Programm zeichnet den Weg von Heinrich Schütz, dessen Todestag sich heuer zum 350. Mal jährt, zu Johann Sebastian Bach nach - und der führt über Bachs Familie. "Lionel Meunier geht wie ein Detektiv vor", schwärmt Bachchor-Geschäftsführer Gregor Faistauer.

Zwei Wochen pro Jahr verbringt der Franzose in Dresden und Leipzig, um tiefer in die Musik der beiden Barockmeister einzutauchen. Auch die Diskografie seines belgischen Chors Vox Luminis spiegelt die Liebe zu diesem Repertoire. Gemeinsam mit seinem Kollegen Raphaël Pichon steht der 40-Jährige für eine neue Generation französischer Chorleiter, die sich in deutsche Vokalmusik versenken. "Als Austauschschüler durfte ich zwei Mal pro Jahr nach Deutschland reisen. Schnell beherrschte ich Konversation bei Tisch - jedoch mit einem fürchterlichen Akzent." Später habe er mit seinem Lehrer sechs Monate lang Wort für Wort an den Jesus-Rezitativen in der Johannespassion gearbeitet: "Dadurch lernte ich Deutsch zu lieben." Ein weiterer prägender Einfluss seien Dietrich Fischer-Dieskaus Schumann- und Schubert-Aufnahmen gewesen. "Wir Franzosen glauben, jeder Deutsche spricht wie Hitler. Das stimmt nicht. Die deutsche Sprache kann singen und fließen."

Dass Lionel Meunier sprachliche Details mit ähnlicher Akribie und Leidenschaft wie die Musik behandelt, zeitigt Erfolg. Für seine Schütz- und Buxtehude-Einspielungen erhielt der Vox Luminis zwei Mal den renommierten Gramophone Award. "Wir Sänger sind in der glücklichen Lage, neben Noten und Harmonien auch den Text zu haben", betont Meunier. Dass einige seiner Sänger von großen Ensembles abgeworben werden, empfindet er als Kompliment. Auch im Fußball gewännen nicht immer die reichsten Vereine, sondern oftmals jene, die etwas miteinander entwickeln, sagt der Fan des AJ Auxerre. Eigenverantwortung der Sänger sei deshalb eine wichtige Säule seiner Arbeit: "Ich dirigiere meinen Chor nicht, ich leite ihn von innen."

Auf dem Weg in die Champions League des Chorgesangs war auch eine Vollbremsung notwendig: Vor einigen Jahren stoppte Lionel Meunier ein Projekt mit Bach-Motetten. "Ich fand, dass wir auf traditionellen Pfaden wandelten und nichts Eigenständiges einbrachten. Also mussten wir einen Schritt zurückgehen - zu Schütz." In Salzburg führt er diese beiden Pfade wieder zusammen.

Konzert: "Chorage", Bachchor Salzburg, Lionel Meunier. Kollegienkirche, 4. Mai, 19.30 Uhr.