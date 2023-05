Big-Band-Sound bietet sonnige Aussichten

Mit Jazzklassikern lassen Adi Jüstel und das Original Salzburg Swing Orchestra eine Ära aufleben.

Mit Fantasie und Charme lässt sich noch die längste Schlechtwetterperiode in etwas Positives ummünzen: Entertainer Bing Crosby stellte sich einst einfach vor, dass es bei jedem Wolkenbruch "Pennies from Heaven" regne. Dass der Jazzklassiker seit Kurzem auch auf dem Probenplan des Original Salzburg Swing Orchestra steht, hat mit Schnürlregen aber wenig zu tun. "Der Song hat ein kniffliges Arrangement, an dem wir bei Proben aktuell feilen", erzählt der Salzburger Pianist und frühere Jazzgastronom Adi Jüstel.

Beim nächsten Konzert ...