Bilderbuch heizten im Salzburger Festspielhaus ein: Endlich wieder Pop für alle

Die Indie-Band Bilderbuch spielte am Donnerstag ihr erstes Österreich-Konzert seit drei Jahren im Festspielhaus Salzburg. Wo sonst Jedermann-Rufer und Klaviersonaten ertönen, gab es melodische Gitarrenklänge und funky Sounds oben ohne. Ein generationenübergreifendes Wiedersehen mit der Kulturinstitution Popkonzert.

Die Hände gehen reihenweise nach oben, kaum eine hält es auf den Sitzen im Großen Festspielhaus. Nicht die Teenager in ihren bauchfreien Tops, nicht den Mittfünfziger im Hemd oder die Dame im eleganten Jumpsuit. Wir singen im Chor vom argentinischen See "Nahuel Huapi" und werden wieder "candy", wenn wir vorbeikommen in den "Bungalow". Es riecht nach Schweiß, billigem Parfum und beflügelnden Energydrinks. Die Stimmung beim Bilderbuch-Konzert in Salzburg ist unbeschwert, es fühlt sich an wie früher.

"Schön, ...