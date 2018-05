Bildertrip durch Klangwelten

Experiment gelungen: Das Album "Vespertine" der isländischen Pop-Ikone Björk wurde im Nationaltheater Mannheim intelligent zu einer Oper umgeformt.

Mannheim feierte Stadtfest, und das bedeutet singen, tanzen, Krach machen bis in die Nacht. Stärkung gibt es an unzähligen Ständen und Buden. Zwischen Veggieburger, Melonenbowle und Pommeskanone steht unvermittelt ein Infopavillon des Mannheimer Nationaltheaters und lädt ein, schon für zehn Euro zu Björks "Vespertine" zu kommen. Vermutlich dachten ein paar Premierenbesucher, es handle sich dabei um etwas Kulinarisches, eine Vesper eben. Statt Smoking und Abendkleid sah man im Theater viele junge Leute in sehr leichter Kleidung, sogar der im Dienstanzug erschienene Intendant Albrecht Puhlmann entschied sich zumindest gegen das Tragen von Socken.