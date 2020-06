Sammeln und Bewahren. Bob Dylan springt auf dem neuen Album "Rough and Rowdy Ways" der Vergänglichkeit von der Schippe.

Wer zu Bob Dylan will, muss weit zurück in der Geschichte. Zum Beispiel zu Walt Whitman, einem, der im 19. Jahrhundert an der Schwelle zur literarischen Moderne dichtete. Ein neuer Songtitel von Dylan zitiert Whitman: "I Contain Multitudes". Ein sanfter ...