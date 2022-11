Der Pop des Bob: Verloren in Songs

In Essays über 66 Songs erklärt Herr Professor Bob Dylan seine und auch unsere Welt. Sie ist verworren, überraschend und abgründig.

Kein Woody Guthrie. Kein Chuck Berry. Dabei weiß man doch, dass die beiden auch zu den Säulenheiligen gehören, ja zur Grundfeste dessen, was Bob Dylan ausmacht. Beatles und Stones fehlen auch. Sie alle tauchen nicht auf, wenn der 81-jährige Songschreiber und Nobelpreisträger anhand von 66 Songs auf die Welt, auf seine kleine und auf die große ganze, blickt. Dafür kommt etwa "Cheaper to Keep Her" von Johnnie Taylor aus dem Jahr 1973 vor. Und da zeigt sich exemplarisch, welchen Weg ...