Bocelli erobert Platz eins der britischen Hitparade

Seit mehr als 25 Jahren füllt Startenor Andrea Bocelli die Konzerthallen, Stadien und Open-Air-Bühnen. Jetzt erobert der Sänger als erster italienischer Musiker Platz eins im Ranking der meistverkauften Platten in Großbritannien: Mit seinem neuen Album "Si", das am 26. Oktober in über 60 Ländern der Welt veröffentlicht wurde, schaffte es der Toskaner an der Spitze der britischen Hitparade.

SN/APA (AFP)/ANTHONY HARVEY Andrea Bocelli hat nun auch Großbritannien endgültig erobert