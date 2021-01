Boom bei E-Gitarren: Eine angekratzte Ikone bekommt durch die Coronakrise neue Ausstrahlung

Als Symbol der Rockrevolution war sie zuletzt stark angeschlagen. Die Pandemie brachte 2020 unverhoffte Rekorde für Gitarrenhersteller.

Wenn eine verdiente Ikone erst einmal tiefe Kratzer und Schrammen bekommen hat, wenn der Lack abgerieben ist und der Glanz von damals nur mehr an ein paar Reststellen durchscheint, ist oft nicht mehr viel zu retten. Für die elektrische Gitarre schien dieser Befund bis vor Kurzem zuzutreffen. In den vergangenen Jahren wurde das Symbol der Rockrevolution aus den 1950er- und 1960er-Jahren immer öfter aus den Hitparaden verdrängt. In der Folge griffen auch Teenager, die sich mit dem Berufsziel Musikidol spielten, ...