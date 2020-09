Brad Mehldau - ein Meister findet den Klang des Lockdown

Brad Mehldau schuf im April einen Zyklus von zwölf Klavierstücken. Das Tondokument aus der Coronazeit ist nun als Album zugänglich.

Wie klingt ein Babyelefant? Brad Mehldau setzt eine Melodie in Gang, wie man sie aus dem Werk des Jazzpianisten kennt und schätzt. Doch die Oberstimme kontert die Stimmung aus, irrlichtert in freitonaler Manier durch den Raum. "Keeping Distance" ist der Versuch, die neue Normalität des Abstandhaltens in drei Minuten in Töne zu setzen. Aus der absurden Reibung unbeholfener Dissonanz ist Unsicherheit herauszuhören.

Brad Mehldau hat das Solo-Klavierstück im April 2020 komponiert, als er sich mit seiner Familie während ...